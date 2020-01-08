Полиция Екатеринбурга ищет вандалов, которые разбили стекло на «умной остановке»

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:45:27+03:00

Неизвестные вытащили целый пласт и поставили рядом с павильоном

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Полиция Екатеринбурга объявила, что будет искать хулиганов, которые испортили «умную остановку». Накануне павильон у Главпочтамта сломали, а точнее выбили одно стекло.

- Информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции номер 1. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к происшествию. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Вандалы не постеснялись даже камер, которые установлены на остановке. Они сняли боковое стекло и поставили рядом. Однако, местные жители предполагают, что кто-то мог просто неудачно опереться на стенку.

Сама «умная остановка» появилась в городе летом 2019 года. Такая же есть и на Площади 1905 года. Павильон оснащен табло с информацией расписания транспорта, интернетом и местом, где можно зарядить телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU