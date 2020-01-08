2020-01-08T10:04:18+03:00
Общество

«Автомобилист» уступил «Сибири» в овертайме

Счет игры 3:4
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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«Автомобилист» проиграл очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Вечером 7 января «авто» на своем льду принимали хоккейную «Сибирь» из Новосибирска. Силы были равными и шли нос к носу, но исход матча решил овертайм. В итоге счет 3:4.

На восьмой минуте екатеринбуржцы повели с преимуществом в две шайбы, которые забросили Павел Дацюка и Найджед Доус. Однако к перерыву новосибирская команда уровняла счет.

По итогу матча «Сибирь» набрала 49 общих очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» 55 баллов, из-за этого он разместился на четвертой позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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