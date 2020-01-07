2020-01-07T18:18:40+03:00
Общество

В Верхней Пышме пропала девочка, которая приехала к бабушке на каникулы

Сейчас 15-летнюю Викторию Логиновскую разыскивает полиция
Юлия СТАЛИНА
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Фото: поисковый отряд "Прорыв"Фото: поисковый отряд "Прорыв"
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Свердловские волонтеры объявили поиски пропавшей 15-летней девушки в Верхней Пышме. 6 января Виктория Логиновская ушла из дома и больше на связь не выходила. К розыску подростка уже подключились полицейские. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Виктория уже сбегала.

- Несовершеннолетняя, о которой идёт речь, проживает в Ревде, а в Верхнюю Пышму она приехала к бабушке, там она неожиданно исчезла из поля зрения законных представителей. Личным составом территориального ОВД проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки. Проверяются возможные места её нахождения, отрабатывается круг связей. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное решение. Отмечу, что ребенок и ранее уходил из дома, но до этого момента официальные представители в органы внутренних дел заявление не подавали. Так как она ранее быстро находилась, - сообщил Горелых.

Приметы ребенка:

Рост: 149 см.

Телосложение: среднее

Цвет волос: светло-русые, длинные до талии

Глаза: голубые.

На момент пропажи была одета в куртку- парку черного цвета, светло-серую шапку, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета на шнурках.

Всем кому что либо известно о место нахождении Виктории, звонить руководителю отряда Наталии «ЛИСА» +7-9000-44-02-20 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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