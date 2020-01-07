Свердловские синоптики рассказали, какая погода будет в последний день каникул

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:57:59+03:00

Осадков не ожидается, но немного похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам метеорологов, осадков в ближайшие дни не ожидается

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Свердловские синоптики пообещали приятную погоду в последний день новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, 8 января, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут минус 7-9 градусов, ночью температура опустится до минус 10-12 градусов.

А вот в первый рабочий день похолодает. Температура опустится до 13-15 градусов. Без осадков.

В пятницу ожидается от 8 до 10 градусов минус. Снега также не будет до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU