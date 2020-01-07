2020-01-07T17:27:02+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о семье, в которой погибла 16-летняя девушка на Урале

Ее тело нашли в сугробе рядом с железнодорожными путями
Юлия СТАЛИНА
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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На Урале продолжают выяснять причины смерти 16-летней девушки, которая погибла в новогодние праздники. Тело Карины Ивановой (имя изменено – прим.ред.) нашли в сугробе недалеко от железнодорожных путей в Белоярском поселке. Известно, что подросток в этот день ходила на День рождения к товарищу, а посреди ночи убежала без верхней одежды. На следующее утро ее тело нашел проезжающий мимо на снегоходе мужчина. Сейчас стали известны подробности о семье, в которой воспитывалась Карина.

— Девочка воспитывалась отцом и его гражданской женой, а мама погибла в начале двухтысячных в ДТП. Семья жила в поселке Белоярском в квартире, в семье кроме погибшей девочки остались ещё двое детей — два младших брата. Ни девочка, ни семья на учете в ПДН не состояли. — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, криминалисты не нашли на теле Карины следов насильственной смерти. Родственники девушки ранее рассказали «Комсомолке», что она могла поссориться с именинником и поэтому убежала в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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