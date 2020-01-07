Екатеринбург накрыл сильный туман в рождество

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:57:34+03:00

Из-за это несколько часов самолеты не могли приземлится в аэропорту

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Густой туман сковал Екатеринбург в Рождество, 7 января. Жители города перепутали его даже с дымом, о запахе гари сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

- Весь центр в дыму. Скорее всего что-то горит, - писали они.

Но это был всего лишь туман. Из-за плохих погодных условий пострадали пассажиры нескольких рейсов. Самолеты не могли приземлиться в Кольцово.

- В 12:00 все рейсы были приняты и аэропорт работал в штатном режиме, - добавили в пресс-службе Кольцово.

В уральском гидрометцентре о задымлении воздуха или каких-то предупреждений об опасности информации не было. Туман образовывался из-за перепада температур. Днем было -11 градусов, а утром намного холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU