2020-01-07T15:51:31+03:00
Общество

С разбитыми стеклами и сломанными фарами: свердловские инспекторы нашли нарушения в работе нескольких автобусов

Рейд прошел на Привокзальной площади города
Юлия СТАЛИНА
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фото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбургафото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбурга
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На Привокзальной площади Екатеринбурга сотрудники ГИБДД устроили рейд. Полицейские проверяли рейсовые автобусы. В первую очередь смотрели на состояние транспортных средств и работу тахографа. Это прибор, который контролирует отдых водителя. По этому пункту нарушений не нашли, а вот к транспортным средствам появились вопросы.

- К примеру, за один час мероприятия было осмотрено 5 пассажирских автобусов, у 3 транспортных средств техническое состояние не соответствовало предъявляемым требованиям: водители управляли транспортными средствами при наличии трещин на ветровых стеклах и с неработающими световыми приборами. В отношении водителей возбуждены административные производства, - говорят в пресс-группе ГИБДД по Екатеринбурга.

фото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбурга

фото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбурга

В ведомстве отметили, что такие рейды проводятся не первый раз. В 2019 году нашли 715 водителей, которые не соблюдали требования перевозки людей. Среди этого числе только 450 неисправных автобусов, 24 из которых больше не выпустили в рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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