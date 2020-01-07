2020-01-07T15:20:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге выбрали лучшие ледовые скульптуры у Храма-на-Крови

В этом году темами конкурса были Рождество и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Екатеринбургской ЕпархииФото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Сказочный городок возвели на площадке перед Храмом-на-Крови. В этом году участие приняли 23 команды из разных регионов страны. Сегодня объявили самые лучшие шедевры мастеров.

Первое место заняла композиция «К звездам» Елены и Ивана Смирновых из Перми, второе- «Лебединое озеро» Николая Вылка из Нарьн-Мара и Сергея Митрофанова из Ижевска, третье место взяли пермяки Александр Смоленцев и Андрей Селивенок со скульптурой «Под покровом святой Екатерины».

Темами нынешнего фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина – покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» - к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» - к 55-летию первого выхода человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос, «Чудо гения Чайковского» - к 180-летию великого русского композитора.

Победителей объявил мэр Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности о семье, в которой погибла 16-летняя девушка на Урале
Екатеринбург накрыл сильный туман в рождество
С разбитыми стеклами и сломанными фарами: свердловские инспекторы нашли нарушения в работе нескольких автобусов
В Екатеринбурге выбрали лучшие ледовые скульптуры у Храма-на-Крови
ФК «Урал» потерял одного нападающего
В постпредстве Свердловской области в Москве прокомментировали задержание Александра Овчарова из-за браконьерства
Не испугались камеры: вандалы разбили стекло на «умной остановке» в центре Екатеринбурга
На Урале ГИБДД ищет водителя, который сбил пешеходов и сбежал
Застрявших на севере Урала рыбаков спасли
На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру
На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках
В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей
На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку