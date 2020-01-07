В Екатеринбурге выбрали лучшие ледовые скульптуры у Храма-на-Крови

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:20:00+03:00

В этом году темами конкурса были Рождество и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

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В Екатеринбурге подвели итоги конкурса ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Сказочный городок возвели на площадке перед Храмом-на-Крови. В этом году участие приняли 23 команды из разных регионов страны. Сегодня объявили самые лучшие шедевры мастеров.

Первое место заняла композиция «К звездам» Елены и Ивана Смирновых из Перми, второе- «Лебединое озеро» Николая Вылка из Нарьн-Мара и Сергея Митрофанова из Ижевска, третье место взяли пермяки Александр Смоленцев и Андрей Селивенок со скульптурой «Под покровом святой Екатерины».

Темами нынешнего фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина – покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» - к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» - к 55-летию первого выхода человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос, «Чудо гения Чайковского» - к 180-летию великого русского композитора.

Победителей объявил мэр Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU