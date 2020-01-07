ФК «Урал» потерял одного нападающего

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:31:20+03:00

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В футбольном клубе «Урал» стало меньше на одного нападающего. Все дело в том, что команду по кинул Владимир Ильин. Сейчас футболисты на каникулах и во время зимнего трансферного окна форвард решил перейти в другую команду. Недавно Ильин подписал контракт с «Ахматом» и продолжит карьеру уже в Грозном.

- От выступления за «Урал» остались положительные эмоции. Было много ярких событий, взлетов и падений, которые мы переживали вместе с командой, два финала Кубка России – очень яркие матчи, которые в карьере каждого футболиста оставляют большой отпечаток. Конечно, буду следить за «Уралом» в дальнейшем! Уральским болельщикам напоследок скажу большое спасибо за поддержку, передают слова Владимира Ильина пресс-служба ФК «Урал».

Напомним, что Ильин перешел в «Урал» в 2017 году и на протяжении трех лет защищал цвета екатеринбургского клуба, забив за это время 13 мячей в Российской Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU