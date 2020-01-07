2020-01-07T12:31:20+03:00
Спорт

ФК «Урал» потерял одного нападающего

Владимир Ильин покинул команду во время зимнего трансферного окна
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Изменить размер текста:

В футбольном клубе «Урал» стало меньше на одного нападающего. Все дело в том, что команду по кинул Владимир Ильин. Сейчас футболисты на каникулах и во время зимнего трансферного окна форвард решил перейти в другую команду. Недавно Ильин подписал контракт с «Ахматом» и продолжит карьеру уже в Грозном.

- От выступления за «Урал» остались положительные эмоции. Было много ярких событий, взлетов и падений, которые мы переживали вместе с командой, два финала Кубка России – очень яркие матчи, которые в карьере каждого футболиста оставляют большой отпечаток. Конечно, буду следить за «Уралом» в дальнейшем! Уральским болельщикам напоследок скажу большое спасибо за поддержку, передают слова Владимира Ильина пресс-служба ФК «Урал».

Напомним, что Ильин перешел в «Урал» в 2017 году и на протяжении трех лет защищал цвета екатеринбургского клуба, забив за это время 13 мячей в Российской Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФК «Урал» потерял одного нападающего
В постпредстве Свердловской области в Москве прокомментировали задержание Александра Овчарова из-за браконьерства
Не испугались камеры: вандалы разбили стекло на «умной остановке» в центре Екатеринбурга
На Урале ГИБДД ищет водителя, который сбил пешеходов и сбежал
Застрявших на севере Урала рыбаков спасли
На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру
На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках
В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей
На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку