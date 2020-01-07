2020-01-07T10:48:46+03:00
Общество

Не испугались камеры: вандалы разбили стекло на «умной остановке» в центре Екатеринбурга

Неизвестные поставили выпавшее стекло рядом с павильоном и исчезли
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: "Интересный Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте"Фото: "Интересный Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге разбили стекло на «умной остановке» в центре города. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Интересный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Неизвестные сняли одну из стенок павильона у Главпочтамта и скрылись.

- Стекло по всей видимости антивандальное, его заботливо поставили рядом, -добавили очевидцы.

Фото: "Интересный Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте"

Фото: "Интересный Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте"

Вандалов даже не испугала камера, которая направлена на остановку.

Напомним, «умная остановка» появилась у Главпочтамта в августе 2019 года. «Смарт» павильон оснащен интерактивными панелями, на которые выводится информация о движении общественного транспорта, городских новостях и афиши, а также бесплатным Wi-Fi, возможностью подзарядки телефонов и кнопкой экстренной связи со службой спасения. Такая же есть на Площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФК «Урал» потерял одного нападающего
В постпредстве Свердловской области в Москве прокомментировали задержание Александра Овчарова из-за браконьерства
Не испугались камеры: вандалы разбили стекло на «умной остановке» в центре Екатеринбурга
На Урале ГИБДД ищет водителя, который сбил пешеходов и сбежал
Застрявших на севере Урала рыбаков спасли
На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру
На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках
В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей
На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку