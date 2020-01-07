Не испугались камеры: вандалы разбили стекло на «умной остановке» в центре Екатеринбурга

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:48:46+03:00

Неизвестные поставили выпавшее стекло рядом с павильоном и исчезли

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В Екатеринбурге разбили стекло на «умной остановке» в центре города. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Интересный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Неизвестные сняли одну из стенок павильона у Главпочтамта и скрылись.

- Стекло по всей видимости антивандальное, его заботливо поставили рядом, -добавили очевидцы.

Фото: "Интересный Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте"

Вандалов даже не испугала камера, которая направлена на остановку.

Напомним, «умная остановка» появилась у Главпочтамта в августе 2019 года. «Смарт» павильон оснащен интерактивными панелями, на которые выводится информация о движении общественного транспорта, городских новостях и афиши, а также бесплатным Wi-Fi, возможностью подзарядки телефонов и кнопкой экстренной связи со службой спасения. Такая же есть на Площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU