На Урале ГИБДД ищет водителя, который сбил пешеходов и сбежал

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:21:29+03:00

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Инспекторы ГИБДД Свердловской области начали поиски водителя, который скрылся с места ДТП. Еще в начале праздников, 3 января, неизвестный на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов в поселке Исток. Люди шли по обочине по переулку Озерный, не нарушая правил движения. После наезда на пешеходов водитель сбежал.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали: женщина (83 г.р.) и мужчина (80г.р.) с различными травмами госпитализированы в 23 ГКБ, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас разыскиваются очевидцы ДТП, которые могли бы помочь найти водителя. Если вы что-нибудь знаете об этой аварии, звоните по телефону: 8-996-179-92-97 или приходите в отделение розыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 219, каб. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU