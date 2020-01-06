Застрявших на севере Урала рыбаков спасли
В МЧС сообщили о том, что все рыбаки, застрявшие на севере Свердловской области, спасены.
- Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда на снегоходах добрались до рыбаков, попросивших о помощи в связи с поломкой одного из автомобилей. Специалисты службы спасения Свердловской области помогли вызволить из глубокого, размокшего снега два исправных внедорожника. Рыбаки в сопровождении спасателей на своих транспортных средствах добрались в поселок Первомайский Серовского городского округа, - сообщили в свердловском главке МЧС.
Отмечается, что жизни и здоровью рыбаков ничто не угрожает. Вопрос об эвакуации неисправного внедорожника владелец будет решать самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU