Застрявших на севере Урала рыбаков спасли

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:50:28+03:00

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В МЧС сообщили о том, что все рыбаки, застрявшие на севере Свердловской области, спасены.

- Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда на снегоходах добрались до рыбаков, попросивших о помощи в связи с поломкой одного из автомобилей. Специалисты службы спасения Свердловской области помогли вызволить из глубокого, размокшего снега два исправных внедорожника. Рыбаки в сопровождении спасателей на своих транспортных средствах добрались в поселок Первомайский Серовского городского округа, - сообщили в свердловском главке МЧС.

Отмечается, что жизни и здоровью рыбаков ничто не угрожает. Вопрос об эвакуации неисправного внедорожника владелец будет решать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU