На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру
В Реже нашли потерявшегося кобеля лайки по кличке Барон, которого не могли найти с начала декабря. В прошлом месяце собака вместе с хозяином отправилась в лес, и пропала. Сам пенсионер вышел к людям лишь через три дня и до сих пор не помнит, где был все это время.
Фото: предоставлено хозяевами Барона
По мнению волонтеров, именно Барон помог дедушке не погибнуть и вывел его обратно в город.
- Барон найден в отлове Реже, хозяева поехали его забирать. Спасибо огромное всем за репосты - именно они помогли найти собаку! – сообщила «КП-Екатеринбург» волонтер Александра Малышкина.
Уже сегодня Барон вернется к своему хозяину, которому все это время говорили, что пес находится у дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU