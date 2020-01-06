На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:19:02+03:00

Выяснилось, что собака попала в отлов и находилась на передержке

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В Реже нашли потерявшегося кобеля лайки по кличке Барон, которого не могли найти с начала декабря. В прошлом месяце собака вместе с хозяином отправилась в лес, и пропала. Сам пенсионер вышел к людям лишь через три дня и до сих пор не помнит, где был все это время.

Фото: предоставлено хозяевами Барона

По мнению волонтеров, именно Барон помог дедушке не погибнуть и вывел его обратно в город.

- Барон найден в отлове Реже, хозяева поехали его забирать. Спасибо огромное всем за репосты - именно они помогли найти собаку! – сообщила «КП-Екатеринбург» волонтер Александра Малышкина.

Уже сегодня Барон вернется к своему хозяину, которому все это время говорили, что пес находится у дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU