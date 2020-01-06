2020-01-06T13:19:02+03:00
Дом. Семья

На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру

Выяснилось, что собака попала в отлов и находилась на передержке
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: предоставлено хозяевами БаронаФото: предоставлено хозяевами Барона
Изменить размер текста:

В Реже нашли потерявшегося кобеля лайки по кличке Барон, которого не могли найти с начала декабря. В прошлом месяце собака вместе с хозяином отправилась в лес, и пропала. Сам пенсионер вышел к людям лишь через три дня и до сих пор не помнит, где был все это время.

Фото: предоставлено хозяевами Барона

Фото: предоставлено хозяевами Барона

По мнению волонтеров, именно Барон помог дедушке не погибнуть и вывел его обратно в город.

- Барон найден в отлове Реже, хозяева поехали его забирать. Спасибо огромное всем за репосты - именно они помогли найти собаку! – сообщила «КП-Екатеринбург» волонтер Александра Малышкина.

Уже сегодня Барон вернется к своему хозяину, которому все это время говорили, что пес находится у дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру
На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках
В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей
На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку