2020-01-06T10:47:28+03:00
Происшествия

На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках

К ним уже выехали спасатели МЧС
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На севере Свердловской области в лесу застряла группа рыбаков. По данным МЧС, шесть мужчин на трех внедорожниках застряли в 10 километрах от поселка Ликино Гаринского городского округа.

- 5 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу Серова поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что возвращаясь с рыбалки на снегоходе встретил группу рыбаков, передвигавшихся на трех внедорожниках. У одной из машин возникли неполадки. Для оказания помощи в два часа ночи к месту происшествия выдвинулась группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда в составе 6 человек и 2 единицы техники.

Спасателям предстоит проехать порядка 100 километров до места нахождения рыбаков.

Напомним, что на прошлой неделе в горах Северного Урала искали троих туристов. К счастью, мужчины сами вернулись на базу живыми и невредимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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