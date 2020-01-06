Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Мужчине грозит штраф до 1500 рублей
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением «Екатеринбург – Иркутск» вызывают наряд полицииФото: Иван ВИСЛОВ
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В Иркутске сотрудники полиции задержали пассажира рейса из Екатеринбурга, который курил в туалете самолета во время полета.
- Транспортными полицейскими установлен ранее судимый 36-летний житель г. Уссурийска, который доставлен в дежурную часть полиции, где в его отношении составлен протокол по делу об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте.
Мужчине грозит штраф до 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU