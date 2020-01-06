2020-01-06T09:20:28+03:00
Происшествия

Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту

Мужчине грозит штраф до 1500 рублей
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением «Екатеринбург – Иркутск» вызывают наряд полицииВ дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением «Екатеринбург – Иркутск» вызывают наряд полицииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске сотрудники полиции задержали пассажира рейса из Екатеринбурга, который курил в туалете самолета во время полета.

- Транспортными полицейскими установлен ранее судимый 36-летний житель г. Уссурийска, который доставлен в дежурную часть полиции, где в его отношении составлен протокол по делу об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте.

Мужчине грозит штраф до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках
В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей
На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку