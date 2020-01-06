2020-01-06T08:21:58+03:00
Происшествия

На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина

Три недели назад пенсионер пропал на четыре дня. Позже он сумел выйти к людям, а собака – нет
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: группа «ВКонтакте» «Я потерялся Екатеринбург»Фото: группа «ВКонтакте» «Я потерялся Екатеринбург»
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В Свердловской области ищут лайку, которая пропала три недели назад. По словам волонтеров, собака исчезла после того, как ее пожилой хозяин на четыре дня пропал в лесу между Асбестом и Режом. Мужчина сумел найти дорогу к людям, но любимого питомца рядом с ним не было.

Мужчина ушел в лес собакой 9 января, но вернулся только 12 числа. Фото: группа «ВКонтакте» «Я потерялся Екатеринбург»

Мужчина ушел в лес собакой 9 января, но вернулся только 12 числа. Фото: группа «ВКонтакте» «Я потерялся Екатеринбург»

- Хозяин этой собаки - пожилой человек. Лайка спасла ему жизнь, но так и не дошла до дома. Кобель, 9 лет. Дедушка не помнит, где был четыре дня и до сих пор не знает о том, что его питомца не нашли. Он думает, что пёс у дочери дома. Он спрашивает у дочери про собаку, ждёт ее. Для него будет тяжёлым ударом, если пёс не найдется! – рассказывает волонтер Александра Малышкина.

Если вы видели эту собаку или знаете, где она находится, звоните по номеру 8-912-68-74-201.

ИСТОЧНИК KP.RU

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