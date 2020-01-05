Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:45:44+03:00

Осужденных, помимо пельменей, накормили также винегретом и тортом. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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В ГУФСИН по Свердловской области рассказали о том, как заключенные, отбывающие наказание в каменск-уральской колонии №47 отпраздновали Новый год. Оказалось, что они поужинали пельменями.

- В столовой ИК-47 состоялся праздничный ужин, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области. - Специально для новогоднего стола работниками столовой было приготовлено более 29 тысяч пельменей. Домашние пельмени, винегрет и бисквитный торт получили высокие оценки осужденных.

Добавим, что в колонии находится швейное производство. Здесь также делают сухой картофель, изделия из металла и продукты питания из свинины, птицы, говядины, кроликов...

ИСТОЧНИК KP.RU