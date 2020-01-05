Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:36:52+03:00

Накануне полицейские уже отправили домой двух загулявшихся подростков. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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В новогодние праздники в Екатеринбурге проходит операция «Комендантский патруль». Ее суть в том, что сотрудники полиции ищут поздно вечером на улице загулявшихся детей, которым уже давно бы пора быть дома.

- Так, 4 января в период с 22.00 до 00.00 правоохранители провели проверки развлекательных и торговых учреждений Чкаловского района и других общественных мест, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В итоге около 23.00 во дворе дома по адресу Умельцев, 7 были замечены и доставлены домой двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, которые в этот момент находились без родителей.

Теперь сотрудники полиции проведут работу с родителями детей, чтобы впредь подростки не ходили поздно вечером по улице.

- Полицейские призывают взрослых грамотно организовывать досуг своих детей и не допускать нахождение подростков без присмотра, тем более в ночное время, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU