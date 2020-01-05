2020-01-05T13:00:30+03:00
Общество

В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца

Внутри лежал сотовый телефон
Данил СВЕЧКОВ
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После просьбы о помощи от школьницы, старший лейтенант Сергей Гусаров и инспектор по пропаганде Татьяна Бердюгина на патрульном автомобиле выдвинулись на поиски уехавшего по маршруту автобуса. Фото: УГИБДД по Свердловской областиПосле просьбы о помощи от школьницы, старший лейтенант Сергей Гусаров и инспектор по пропаганде Татьяна Бердюгина на патрульном автомобиле выдвинулись на поиски уехавшего по маршруту автобуса. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Сотрудники полиции Ирбита помогли местной школьнице вернуть себе телефон, который ей на Новый год подарил отец. Девочка гуляла с подругой по центру города, когда вдруг обнаружила пропажу подарка. В слезах она подбежала к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

- Сотрудникам полиции школьницы рассказали, что приехали в ледовый городок на маршрутном автобусе № 111 и, когда выходили из общественного транспорта, одна из девочек оставила внутри свой рюкзак, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Незамедлительно командир отдельного взвода ДПС старший лейтенант Сергей Гусаров и инспектор по пропаганде Татьяна Бердюгина на патрульном автомобиле выдвинулись на поиски уехавшего по маршруту автобуса.

Через несколько минут они догнали автобус и нашли внутри потерянный рюкзак.

- Восторгу школьниц не было предела, они высказали слова благодарности в адрес сотрудников полиции и всем, кто помог вернуть потерянный рюкзак, - добавляют в ведомстве. - Поступок сотрудников полиции девочки сравнили с чудом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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