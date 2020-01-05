2020-01-05T08:00:12+03:00
Происшествия

Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку

Они получили травмы головы и переломы
Данил СВЕЧКОВ
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Всех пострадавших увезли в городскую больницу Ирбита. Фото: УГИБДД по Свердловской областиВсех пострадавших увезли в городскую больницу Ирбита. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Уральские полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся в субботу в шестом часу вечера на дороге Артемовский – Зайково. Там столкнулись «Тойота-Королла» и «Мицубиси-Лансер». Все произошло, когда 54-летний водитель первой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и открытый перелом костей таза.

- 44-летняя пассажирка автомобиля «Тойота», которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила тупую травму живота, перелом ребер слева, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - 37-летний водитель автомобиля «Мицубиси» получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер слева.

Также рядом в машине сидела 35-летняя женщина. Ее увезли в больницу с переломом предплечья, травмами головы и живота.

- В момент ДТП в автомобиле «Митсубиси» на заднем пассажирском сидении справа находилась двухлетняя девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, - добавляют в ведомстве. - Только благодаря этому она не получила серьезных травм. Все пострадавшие госпитализированы в ЦГБ города Ирбита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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