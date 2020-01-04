На Урале подростки вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:58:52+03:00

Акция была направлена на повышение безопасности горожан, которые переходят дорогу в темное время суток [видео]

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В Заречном, что в Свердловской области, подростки вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб, направленный на повышение безопасности горожан, которые переходят дорогу в темное время суток. Акцию в поддержку световозвращающих элементов на одежде пешеходов организовал проект «Молодежное движение».

Ребята из хореографического ансамбля «ЮНА» станцевали на пустыре, окруженные патрульными машинами со включенными «мигалками». В руках у них были фонарики, а на куртках надеты светоотражающие жилеты.

Вышло очень здорово, показываем вам видео:

В Заречном вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб.Видео: Молодежное движение

ИСТОЧНИК KP.RU