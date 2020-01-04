На Урале подростки вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб
В Заречном, что в Свердловской области, подростки вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб, направленный на повышение безопасности горожан, которые переходят дорогу в темное время суток. Акцию в поддержку световозвращающих элементов на одежде пешеходов организовал проект «Молодежное движение».
Ребята из хореографического ансамбля «ЮНА» станцевали на пустыре, окруженные патрульными машинами со включенными «мигалками». В руках у них были фонарики, а на куртках надеты светоотражающие жилеты.
Вышло очень здорово, показываем вам видео:
В Заречном вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб.Видео: Молодежное движение
ИСТОЧНИК KP.RU