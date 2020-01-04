Матерились на бортпроводников: в Кольцово задержали двух буйных пассажирок

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:15:36+03:00

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В аэропорту Кольцово сегодня, 4 января, около 11:00 задержали двух буйных пассажирок, летевших рейсом «Пхукет - Сиань - Екатеринбург». К прибывшему борту направили наряд полиции.

- Женщины нарушали правила поведения граждан на борту воздушного судна, отказывались занять свои места. Кроме того, одна из женщин ругалась на одного из бортпроводников матом, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Одной из женщин - 34 года, второй - 24. Обе были доставлены в дежурную часть линейного отдела. На каждую были заведены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU