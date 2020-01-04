2020-01-04T17:46:32+03:00
Происшествия

Прострелены голова, грудь и живот: волонтеры из Екатеринбурга спасают хаски с тремя пулевыми ранениями

Собака убежала от хозяйки и кто-то ее подстрелил
Мария Трапезникова
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Фото: приют Husky EkbФото: приют Husky Ekb
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Волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку породы хаски, которую нашли прохожие в Горном Щите. Несчастное животное с тремя пулевыми ранениями обнаружили прохожие и привезли в клинику в Екатеринбург.

- Мы обнаружили хозяйку собаки. У женщины есть еще одна, обе были на свободном выгуле и убежали, - рассказывает Анастасия Кудрявцева, волонтер приюта для хаски Husky Ekb.

Фото: приют Husky Ekb

Фото: приют Husky Ekb

У собаки три пулевых ранения: голова, грудь и живот. Но голова задета, к счастью, только по касательной, легкие не тронули вообще. Сейчас за жизнь собаки борются ветеринары.

- Хозяйка за собой вины никакой не чувствует: видите ли, они орут, а у них соседи. Я ей сказала, что собаку она получит только через суд, - добавляет Анастасия.

Сейчас волонтеры собирают деньги на дальнейшее лечение собаки. Если вы хотите помочь, перевести деньги можно по карте «Сбербанка»: 4279 1600 5203 2735 (Анастасия Андреевна К., волонтер приюта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прострелены голова, грудь и живот: волонтеры из Екатеринбурга спасают хаски с тремя пулевыми ранениями
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