Суровый народ: ледовый городок в Нижнем Тагиле сравнили с кладбищем

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:54:58+03:00

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Жители Нижнего Тагила, кажется, настолько суровы, что в новогодние праздники развлекаются не в ледовом городке, а на кладбище. Именно такими словами они сравнили недавно открывшийся аттракцион. Свои недовольства они высказывают в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

- Когда нет разноцветной новогодней подсветки, скульптуры выглядят жутковато. К тому же, примерно на этом месте раньше на самом деле располагалось кладбище, - рассказывают местные жители.

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

Напомним, что торжественное открытие ледового городка состоялось 27 декабря, традиционно за несколько дней до Нового года. На строительство потратили порядка 12 миллионов рублей, а на возведение фигур и горок ушло больше 1,7 тысяч кубометров льда и снега. Кстати, темой в этом году стал космос - на площади появились лабиринты в виде Солнечной системы, космолет «Буран», блок МКС «Мир», луноход и ракетоносители.

ИСТОЧНИК KP.RU