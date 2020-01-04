На Урале полицейские спасли от холода пассажиров автобуса

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:40:34+03:00

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Свердловские полицейские спасли пассажиров междугороднего автобуса и водителя легковушки, застрявших в снегу во время сильного мороза. ЧП произошло в районе 41 километра трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Съехавший в кювет транспорт обнаружили инспекторы ГИБДД во время службы.

- В тот момент в автобусе было 28 пассажиров. Из-за пониженных температур в ТС замерзло топливо, что стало причиной вынужденной остановки на трассе, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Первым делом инспекторы ДПС Алексей Галка и Динар Ханов предоставили возможность пассажирам поочередно согреться в патрульной машине.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

После этого сообщили в автотранспортное предприятие и вызвали другой автобус, который и должен был увезти всех замерзших людей. В этот момент к месту ЧП подъехали спасатели МЧС, которые также стали согревать пассажиров в своих машинах.

А накануне помощь потребовалась уже другой женщине-водителю, которая не справилась с управлением и съехала в кювет. Инспекторы, патрулирующие в тот момент трассу, сразу остановились и выяснили, в чем дело.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

- Сотрудники полиции остановили проезжавший мимо внедорожник, водитель которого при помощи троса вернул иномарку на проезжую часть, - добавляет Горелых.

Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует в случае ЧП сразу же обращаться за помощью, позвонив, в первую очередь, по телефону: 112 (Единая диспетчерская служба).

ИСТОЧНИК KP.RU