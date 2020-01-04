Не уступил дорогу: на Урале в ДТП пострадала женщина

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:33:20+03:00

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На Урале, в поселке Артемовский, сегодня днем, около 13:37, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал один человек, пассажирка автомобиля «Лада».

- 50-летний водитель, который сидел за рулем Mitsubishi, при выезде с прилегающей территории (с «заправки»), не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада», - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В той машине находился водитель и его пассажирка. В результате удара женщина получила ушиб грудины и грудной клетки. Ее обследовали прибывшие на место медики и отправили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU