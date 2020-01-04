2020-01-04T13:27:41+03:00
Общество

Универсиаде-2023 в Екатеринбурге быть: Президент Путин дал старт подготовке

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ
Мария Трапезникова
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Универсиаде-2023 в Екатеринбурге бытьУниверсиаде-2023 в Екатеринбурге бытьФото: Мария ЛЕНЦ
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Кажется, спорам вокруг Универсиады-2023 пришел конец. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению спортивного мероприятия в Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Там же отмечено, что правительство России обязано помочь руководству Свердловской области и Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении мероприятия на высоком уровне.

- Также необходимо разработать и осуществить при участии органов власти Свердловской области меры, направленные на подготовку и проведение Универсиады-2023, - отмечается в документации.

Фото: портал правовой информации РФ

Фото: портал правовой информации РФ

Напомним, что проведение масштабного спортивного соревнования попало под удар после заявления WADA (Всемирного антидопингового агентства) об отстранении России от проведения подобных мероприятий на своей территории. Однако после итогового заседания, специалисты все же разрешили Екатеринбургу провести у себя Универсиаду-2023.

Кстати, для нее уже начали выбирать талисман. Маскота можно собрать самому или выбрать одного из предложенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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