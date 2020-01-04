В Екатеринбург на «Рождественские старты» съедутся больше 40 лучших бегунов России

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:58:20+03:00

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В Екатеринбурге в Рождество, 7 января, в спорткомплексе «Луч», пройдут легкоатлетические «Рождественские старты», на которые съедутся 130 спортсменов со всей России.

- В списке участников более 40 чемпионов России. В секторе для прыжков в высоту встретятся серебряный призер ЧМ-2019 Михаил Акименко и чемпион Европы и России Даниил Цыплаков, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - В беге на тысячу метров у женщин на старт выйдет чемпионка России Александра Гуляева.

В числе почетных гостей, которые приедут на соревнования, и главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. «Фишкой» соревнований, по мнению организаторов, станет забег фанатов спортивных клубов: «Урала», «Автомобилиста», «Уралочки» и «Динамо-Строителя» (хоккей на траве). Всех участников и гостей ждут шоу-программа, фан-зона и сувениры.

Предварительные забеги на спринтерские дистанции стартуют 7 января в 10:00. Церемония открытия запланирована на 10:40.

ИСТОЧНИК KP.RU