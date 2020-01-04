2020-01-04T10:49:14+03:00
Общество

За четыре дня на свердловских трассах поймали больше 250 пьяных водителей

Всем им грозят большой штраф и лишение прав
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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За четыре дня на трассах Свердловской области Госавтоинспекция задержала больше 250 водителей, севших за руль пьяными. Проверки проходят в рамках ежедневных праздничных рейдов.

- За последний день 2019 года и три дня 2020 года на территории области было задержано 256 водителей, которые в состоянии опьянения управляли ТС, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - При этом 43 водителя отказались от прохождения освидетельствования.

Теперь этим водителям грозят крупные штрафы и лишение прав. А еще 28 водителей, которых задержали за пьяную езду повторно, накажут уголовной ответственностью. Также инспекторы ГИБДД поймали 55 водителей, которые выезжали на встречку.

Сейчас за безопасностью дорожного движения вблизи ТЦ и ледовых городков тщательно следит Госавтоинспекция. Они проверяют правильность перевозки детей. За четыре дня было выявлено 300 подобных нарушений.

- Всего за первые три дня 2020 года в регионе было зарегистрировано 23 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 43 получили различные травмы. Среди пострадавших есть девять детей, - добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдения ПДД, особенно в темное время и зимнюю погоду, когда дорогу плохо видно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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