Если вы попали в ДТП: несколько правил первой помощи от свердловских спасателей
Свердловские спасатели МЧС напомнили несколько простых лайфхаков о том, как правильно оказать первую медицинскую помощь и спасти жизни.
Если вы водитель автомобиля, остановитесь на обочине и выставите за 15-20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, а также включите на машине «аварийку».
Если у вас с собой есть работающий сотовый телефон - сразу же звоните в любую из экстренных служб: «скорую», пожарную охрану, ГИБДД. Если связи вокруг нет, передайте информацию через водителей, проезжающих мимо.
В разбитом автомобиле необходимо сразу же выключить зажигание и отсоединить аккумулятор. А также проверить, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Курить рядом тоже не стоит. При наличии дыма или запаха горящей пластмассы, найдите источник горения и постарайтесь его потушить.
До прибытия спасателей, медиков и пожарных окажите пострадавшим первую помощь, используя автомобильную аптечку, которая есть у вас в машине. Если пострадавшие находятся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить их предупредительными сигналами.
Тяжело раненых пострадавших ни в коем случае нельзя перемещать, если только нет угрозы пожара или взрыва. Прибывшим на место спасателям нужно детально описать все, что вы увидели на месте ДТП. Телефоны экстренных служб: 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU