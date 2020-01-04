2020-01-04T08:50:32+03:00
Общество

Если вы попали в ДТП: несколько правил первой помощи от свердловских спасателей

Рассказываем, что нужно делать, чтобы спасти жизнь
Мария Трапезникова
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Несколько лайфхаков от спасателейНесколько лайфхаков от спасателейФото: Олег УКЛАДОВ
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Свердловские спасатели МЧС напомнили несколько простых лайфхаков о том, как правильно оказать первую медицинскую помощь и спасти жизни.

Если вы водитель автомобиля, остановитесь на обочине и выставите за 15-20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, а также включите на машине «аварийку».

Если у вас с собой есть работающий сотовый телефон - сразу же звоните в любую из экстренных служб: «скорую», пожарную охрану, ГИБДД. Если связи вокруг нет, передайте информацию через водителей, проезжающих мимо.

В разбитом автомобиле необходимо сразу же выключить зажигание и отсоединить аккумулятор. А также проверить, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Курить рядом тоже не стоит. При наличии дыма или запаха горящей пластмассы, найдите источник горения и постарайтесь его потушить.

До прибытия спасателей, медиков и пожарных окажите пострадавшим первую помощь, используя автомобильную аптечку, которая есть у вас в машине. Если пострадавшие находятся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить их предупредительными сигналами.

Тяжело раненых пострадавших ни в коем случае нельзя перемещать, если только нет угрозы пожара или взрыва. Прибывшим на место спасателям нужно детально описать все, что вы увидели на месте ДТП. Телефоны экстренных служб: 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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