2020-01-04T07:31:52+03:00
Общество

Уральцы загадают желание под звездопад Квадрантиды

Необычное явление можно будет наблюдать в ночь с 4 на 5 января
Мария Трапезникова
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Жители Свердловской области смогут увидеть звездопадЖители Свердловской области смогут увидеть звездопадФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже в эти выходные, с 4 на 5 января, жители Свердловской области смогут увидеть в ночном небе необычное явление - метеорный поток Квадрантиды. В самый пик можно будет разглядеть от 60 до 200 «падающих звезд» и загадать желание.

- Активность потока высокая. Зенитное число от 60 до 200 штук в час, значит, штуки 2-3 за час увидеть точно получится, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. - Радиант находится низко над горизонтом, на северо-востоке, и к утру метеоров должно пролетать больше.

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

Лучше всего наблюдать это редкое явление за чертой города, вдали от ярких огней. И смотреть на «падающие звезды» лучше после полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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