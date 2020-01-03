2020-01-03T18:24:14+03:00
Спорт

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл впервые за год

Встреча проходила в Магнитогорске
Евгений Стоянов
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Матч завершился со счетом 3:2. Фото: ХК "Автомобилист"Матч завершился со счетом 3:2. Фото: ХК "Автомобилист"
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Хоккейный клуб «Автомобилист» провел свой первый матч в 2020 году в Магнитогорске. Екатеринбурской команде противостоял «Металлург».

К сожалению, «Автомобилисту» не удалось начать год с победы. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Открыть счет удалось «Автомобилисту». Уже на пятой минуте Алексей Василевский забросил шайбу в ворота хозяев, но затем «Металлург» реализовал численное большинство – 1:1.

Во втором периоде хозяева вырвались вперед, забросив шайбу после перерыва – 2:1. В этом же периоде «Металлург» вновь наказал екатеринбуржцев. На этот раз было реализовано большинство из-за удаления нашего игрока – 3:1. На 54-й минуте встречи Анатолий Голышев сократил отставание, но догнать соперника в отведенное время «Автомобилисту» не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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