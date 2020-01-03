2020-01-03T14:34:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали массово проверять пассажирские автобусы

Рейды продлятся все новогодние праздники
Евгений Стоянов
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ГИБДД уже выявили три нарушения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуГИБДД уже выявили три нарушения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции начали проверять автобусы, которые перевозят группы детей.

- С 27 декабря 2019 года осмотрено 36 транспортных средств на предмет технического состояния и выполнения перевозчиками требований законодательства в области организованной перевозки групп детей автобусами. Рейдовые мероприятия проходят у мест массового пребывания детей и взрослых, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Также инспекторы вместе с представителями Уральского управления государственного автодорожного надзора и Министерством транспорта и дорожного хозяйства области провели три специальных рейда. В ходе них выявлялись попытки нарушить законодательство в сфере перевозки детей.

Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Выявлены три факта нарушений правил перевозки детей-пассажиров: в одном случае перевозка осуществлялась нелегально, во втором случае у водителя был нарушен режим труда и отдыха, в третьем случае у автобуса выявлены технические неисправности световых приборов. По всем правонарушениям возбуждены административные производства, - уточнили в ГИБДД.

Подобные рейды будут проводить до конца новогодних праздников. Подобная работа направлена на обеспечение безопасности пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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