Виновник аварии за рулем меньше месяца: в аварии на парковке «Радуги парк» пострадала 14-летняя девочка

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:07:15+03:00

Мужчина заявил, что сосредоточил внимание на пешеходах и не заметил Lexus.

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В Екатеринбурге на парковке ТРЦ «Радуга парк» произошла авария, в которой пострадала 14-летняя девочка. По данным ГИБДД, водитель «ВАЗа» не уступил дорогу Lexus при выезде со стоянки, от удара иномарку отбросило в столб.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир Lexus IS 250», которая находилась на заднем пассажирском сидении справа и была пристегнута штатным ремнем безопасности. С места ДТП с ушибами была госпитализирована в детскую больницу № 9, - сообщили в ГИБДД.

Отмечается, что виновник аварии получил права лишь 16 дней назад. Мужчина заявил, что сосредоточил внимание на пешеходах и не заметил Lexus.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, при проезде перекрестков быть предельно внимательными, соблюдать требование дорожных знаков, а также скоростной режим и учитывать состояние проезжей части и видимости, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU