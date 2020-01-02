«Жаль, что ты не сын Алсу»: ученик Шнурова подшутил над финалистом «Голоса»

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:42:21+03:00

Сам Курчанин стал популярным после "Голоса" и уже выступает на корпоративах. Фото: скриншот Первого канала

Аресений Курчанин также был в команде лидера «Ленинграда», но выбыл еще до плей-офф

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Член команды Сергея Шнурова на шоу «Голос», 17-летний екатеринбуржец Арсений Курчанин, подшутил над финалистом Антоном Токаревым. Последний накануне проиграл победу Арсену Аскерову и занял второе место на проекте.

Фото: Instagram Арсения Курчанина

- Жаль, что ты не дочь Алсу, - написал Курчанин в сторис в Instagram, адресуя обращение к Токареву. Таким образом, уралец вспомнил сканадал на детском «Голосе», когда победу одержала дочка певицы.

Сам Курчанин стал знаменит своей выходкой на проекте – парнишка высыпал на Полину Гагарину семечки, за что был раскритикован. Позже он вместе со своим наставником снял видео на эту тему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753013" frameborder="0"></iframe> "Сыпь ей на голову!".Видео: Instagram Арсения Курчанина

ИСТОЧНИК KP.RU