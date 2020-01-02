Уголовное дело вожатого из Екатеринбурга, которого подозревали в педофилии, закрыли

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:58:03+03:00

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Следователи СКР закрыли уголовное дело 18-летнего екатеринбуржца Андрея Разумова, которого подозревали в педофилии. Летом 2019 года парень впервые работал вожатым в детском лагере «Юность» в Туапсе, но уже после первой смены 10-летний мальчик обвинил в изнасиловании.

- 28 декабря уголовное дело было закрыто. Я очень рада, что эта неприятная ситуация осталась позади. Мы с самого начала знали, что Андрей ни в чем не виноват, это были лишь слова сложного ребенка, - рассказала «Комсомолке» сестра Андрея Зоя.

Стоит добавить, что этой осенью в Нижнем Тагиле по обвинению в педофилии арестовали 73-летнего Анвара Якубова. По версии следствия, мужчина надругался над двумя девочками.

ИСТОЧНИК KP.RU