2020-01-02T14:58:03+03:00
Происшествия

Уголовное дело вожатого из Екатеринбурга, которого подозревали в педофилии, закрыли

10-летний мальчик заявлял, что его изнасиловал 18-летний Андрей Разумов
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На фото Андрей со своей сестрой. Фото: InstagramНа фото Андрей со своей сестрой. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Следователи СКР закрыли уголовное дело 18-летнего екатеринбуржца Андрея Разумова, которого подозревали в педофилии. Летом 2019 года парень впервые работал вожатым в детском лагере «Юность» в Туапсе, но уже после первой смены 10-летний мальчик обвинил в изнасиловании.

- 28 декабря уголовное дело было закрыто. Я очень рада, что эта неприятная ситуация осталась позади. Мы с самого начала знали, что Андрей ни в чем не виноват, это были лишь слова сложного ребенка, - рассказала «Комсомолке» сестра Андрея Зоя.

Стоит добавить, что этой осенью в Нижнем Тагиле по обвинению в педофилии арестовали 73-летнего Анвара Якубова. По версии следствия, мужчина надругался над двумя девочками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Жаль, что ты не сын Алсу»: ученик Шнурова подшутил над финалистом «Голоса»
Уголовное дело вожатого из Екатеринбурга, которого подозревали в педофилии, закрыли
С высоты птичьего полета: мэрия Екатеринбурга опубликовала зимнюю панораму центра города
Водители в западне: Базовый переулок встал в мертвой пробке из-за ДТП
Неизвестно, сколько он был без пищи и связи: в Бурятии спасатели вытащили из термального источника пожилого уральца
Старая банда снова вместе: нападающий Погребняк встретил Новый год с бывшими партнерами по сборной России
Испугался салюта и убежал: под Екатеринбургом ищут милого корги
Площадь пожара более 600 «квадратов»: в Полевском сгорел ангар с утеплителем
Повредил ногу и не мог двигаться: в Екатеринбурге спасатели МЧС пришли на помощь травмированному сноубордисту
Жуткое ДТП в Нижних Сергах: двое погибли
В Екатеринбурге установили “стройные” светофоры
На Урале прекращены поиски школьницы с пухлыми губами
Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок после новогодней ночи
Обещала - сделала: Монеточка передала “Гринпису” 165 тысяч рублей
Ситуация с ОРВИ: уральцы начали выздоравливать к Новому году
В Екатеринбурге все праздники будет тепло и снежно
На Урале ищут родственников солдат Великой Отечественной войны
ДТП и пожары: что случилось в новогоднюю ночь на Урале