С высоты птичьего полета: мэрия Екатеринбурга опубликовала зимнюю панораму центра города

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:33:08+03:00

Ее сделали с квадрокоптера в конце 2019 года

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Мэрия Екатеринбурга опубликовала сверхчеткий снимок центра города, который был сделан в декабре 2019 года.

- Гигапиксельная панорама позволяет детально рассмотреть любую часть города. Она сшита из тысяч фотографий, вы можете приблизить любой участок города. Зажав левую кнопку мыши, двигайте панораму. Вращая роликом мыши, приближайте или отдаляйте любой участок карты, - рассказывают в мэрии.

Посмотреть панораму можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU