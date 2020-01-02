Водители в западне: Базовый переулок встал в мертвой пробке из-за ДТП

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:54:24+03:00

В пробке можно потерять от 30 до 60 минут Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

В сторону «Леруа Мерлен» столкнулись две легковушки

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Новогоднее настроение автомобилистам Екатеринбурга испортила авария на Базовом переулке, где столкнулись две легковушки. ДТП почти парализовало движение по дороге в сторону «Леруа Мерлен».

Водители в шоке. Фото: скриншот

- Куплю машину в конце пробки! – пишут автолюбители в чатах «Яндекс навигатора».

- Это же надо было попасть в единственную в городе пробку! – негодуют водители.

При этом общая загруженность дорог в уральской столице оценивается всего в два балла из десяти.

ИСТОЧНИК KP.RU