Водители в западне: Базовый переулок встал в мертвой пробке из-за ДТП
В сторону «Леруа Мерлен» столкнулись две легковушки
В пробке можно потерять от 30 до 60 минутФото: Екатерина САЛТЫКОВА
Изменить размер текста:
Новогоднее настроение автомобилистам Екатеринбурга испортила авария на Базовом переулке, где столкнулись две легковушки. ДТП почти парализовало движение по дороге в сторону «Леруа Мерлен».
Водители в шоке. Фото: скриншот
- Куплю машину в конце пробки! – пишут автолюбители в чатах «Яндекс навигатора».
- Это же надо было попасть в единственную в городе пробку! – негодуют водители.
При этом общая загруженность дорог в уральской столице оценивается всего в два балла из десяти.
ИСТОЧНИК KP.RU