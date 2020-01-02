2020-01-02T12:54:24+03:00
Происшествия

Водители в западне: Базовый переулок встал в мертвой пробке из-за ДТП

В сторону «Леруа Мерлен» столкнулись две легковушки
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
В пробке можно потерять от 30 до 60 минутВ пробке можно потерять от 30 до 60 минутФото: Екатерина САЛТЫКОВА
Изменить размер текста:

Новогоднее настроение автомобилистам Екатеринбурга испортила авария на Базовом переулке, где столкнулись две легковушки. ДТП почти парализовало движение по дороге в сторону «Леруа Мерлен».

Водители в шоке. Фото: скриншот

Водители в шоке. Фото: скриншот

- Куплю машину в конце пробки! – пишут автолюбители в чатах «Яндекс навигатора».

- Это же надо было попасть в единственную в городе пробку! – негодуют водители.

При этом общая загруженность дорог в уральской столице оценивается всего в два балла из десяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водители в западне: Базовый переулок встал в мертвой пробке из-за ДТП
Неизвестно, сколько он был без пищи и связи: в Бурятии спасатели вытащили из термального источника пожилого уральца
Старая банда снова вместе: нападающий Погребняк встретил Новый год с бывшими партнерами по сборной России
Испугался салюта и убежал: под Екатеринбургом ищут милого корги
Площадь пожара более 600 «квадратов»: в Полевском сгорел ангар с утеплителем
Повредил ногу и не мог двигаться: в Екатеринбурге спасатели МЧС пришли на помощь травмированному сноубордисту
Жуткое ДТП в Нижних Сергах: двое погибли
В Екатеринбурге установили “стройные” светофоры
На Урале прекращены поиски школьницы с пухлыми губами
Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок после новогодней ночи
Обещала - сделала: Монеточка передала “Гринпису” 165 тысяч рублей
Ситуация с ОРВИ: уральцы начали выздоравливать к Новому году
В Екатеринбурге все праздники будет тепло и снежно
На Урале ищут родственников солдат Великой Отечественной войны
ДТП и пожары: что случилось в новогоднюю ночь на Урале