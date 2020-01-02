Старая банда снова вместе: нападающий Погребняк встретил Новый год с бывшими партнерами по сборной России

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:26:54+03:00

Зырянов, Жирков и Погребняк вместе выступали за сборную России. Фото: Instagram

Семья форварда «Урала» отметила праздник с семьями Юрия Жиркова и Константина Зырянова

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Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк отметил Новый год с женой и детьми в Дубае. На днях жена форварда Мария выложила в Instagram фотографию вместе с семьями экс-полузащитника «Зенита» Константина Зырянова и действующего игрока питерцев Юрия Жиркова.

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Стоит отметить, что Погребняк и Зырянов вместе выступали за клуб из Санкт-Петербурга в конце нулевых.

ИСТОЧНИК KP.RU