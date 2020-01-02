Испугался салюта и убежал: под Екатеринбургом ищут милого корги
Хозяева Локи просят позвонить, если вы видели их собаку
Нашедшему Локи обещают вознаграждение. Фото: предоставлено хозяевами собаки
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Под Екатеринбургом в поселке Косулино пропал корги по кличке Локи. Собака гуляла вместе с хозяйкой Александрой в новогоднюю ночь по улицам и испугалась хлопков от салюта.
Фото: предоставлено хозяевами собаки
- Когда загремели фейерверки, Локи вырвался и убежал. Найти его я так и не смогла. Это было на улице Российской. Нашедшему – вознаграждение! – рассказала «КП» хозяйка пса.
Если вы нашли или видели собаку, позвоните его хозяевам 8-909-00-23-104 (Александра) или 8-912-60-98-132 (Наталья).
ИСТОЧНИК KP.RU