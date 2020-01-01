Жуткое ДТП в Нижних Сергах: двое погибли

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:39:58+03:00

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В первый день нового года 2020 года на трассе Екатеринбург - Пермь произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

В 15:20 автолюбитель за рулем «Вольво S70» на кривом участке трассы в районе 284 километра не учел сложные дорожные и погодные условия, и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которой был мужчина 1966 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

В результате столкновения погибли водитель и пассажир - 46-летняя женщина, которые находились в «Вольво S70». Движение по трассе ограничивать не пришлось. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU