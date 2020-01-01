На Урале прекращены поиски школьницы с пухлыми губами
Ее искали с 25 декабря
Школьницу искали почти неделю. Фото: предоставлено полицией Североуральска
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В Свердловской области 1 января прекращены поиски 15-летней девушки Анастасии Вершининой, которая пропала в Североуральске 25 декабря.
- Анастасия найдена сотрудниками полиции в новогоднюю ночь на площади Мира в Североуральске, после чего передана законному представителю, - рассказали “КП-Екатеринбург” в полиции уральского города.
15-летняя школьница с длинными черными волосами и пухлыми губами ушла из дома вечером 25 декабря, после чего о ней ничего не было известно. После этого полиция города приступила к поискам девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU