На Урале прекращены поиски школьницы с пухлыми губами

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:57:07+03:00

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В Свердловской области 1 января прекращены поиски 15-летней девушки Анастасии Вершининой, которая пропала в Североуральске 25 декабря.

- Анастасия найдена сотрудниками полиции в новогоднюю ночь на площади Мира в Североуральске, после чего передана законному представителю, - рассказали “КП-Екатеринбург” в полиции уральского города.

15-летняя школьница с длинными черными волосами и пухлыми губами ушла из дома вечером 25 декабря, после чего о ней ничего не было известно. После этого полиция города приступила к поискам девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU