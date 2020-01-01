Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок после новогодней ночи
Жители Екатеринбурга раскритиковали Ледовый городов на площади 1905 после новогодней ночи. В центр уральской столицы к полуночи приехали тысячи человек, чтобы встретить Новый 2020 год здесь.
Первое, на что пожаловались горожане, стали входы в Ледовый городок, они оказались очень узкими.
- За час до полуночи сюда стали съезжаться посетители, у входов с обоих сторон образовалась давка. Дело в том, что одновременно войти в городок и выйти из него, практически невозможно. Нужно было у каждого выхода поставить регулировщика, а так получилось - все передвигались хаотично. Было очень неудобно, - рассказала “КП-Екатеринбург” молодая мама Екатерина, которая вместе с супругом и двумя детьми встретила Новый год на площади 1905 года.
Вторая проблема: ограничение на вход в Ледовый городок.
- Мы приехали сюда около 23 часов, и свободно попали в городок, ближе к полуночи сотрудники ЧОП его на какое-то время закрыли для входа. Я слышала, что это было сделано из соображений безопасности. Еще одно неудобство - ночью перестали работать кассы и аттракционы были недоступны, - рассказал “КП-Екатеринбург” горожанка Светлана”. - В прошлые годы работа городка была организована лучше.
В целом празднование Нового 2020 года в Екатеринбурге обошлось без серьезных ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU