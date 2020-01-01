Обещала - сделала: Монеточка передала “Гринпису” 165 тысяч рублей

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:55:10+03:00

Эту сумму певица из Екатеринбурга заработала на песне про пожары

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Молодая популярная певица из Екатеринбурга Монеточка передала на благотворительность в организацию “Гринпис” 165 тысяч рублей. Эту сумму Елизавета Гырдымова заработала на музыкальной композиции “Гори, гори”, посвященной летним пожарам в лесах Сибири.

- Мы не уходим из 2019 года с невыполненными делами. Денежки, которые мы с вами наслушали на песне “Гори, гори”, переведены в Гринпис”, - написала певица Монеточка в своем Instagram.

После выхода песни, Елизавета Гырдымова заявила, что заработанные на композиции деньги пойдут на борьбу с лесными пожарами. Итоговая сумма составила 164 792 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU