Ситуация с ОРВИ: уральцы начали выздоравливать к Новому году

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:23:40+03:00

Уровень заболеваемости на Среднем Урале пока в норме Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю в Свердловской области зафиксировано около 24 тысяч случаев заболевания

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За последнюю неделю 2019 года с 23 по 29 декабря в Свердловской области зафиксировано почти 24 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, что не превышает эпидемического порога. Число заболевших снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей.

В Екатеринбурге на прошлой неделе ОРВИ болели 12,7 тысяч человек, пришлось закрыть два детских сада, а также восемь классов в семи школах, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По заболеванию гриппом на Урале пока ситуация спокойная. От этого заболевания в регионе поставили 2 246 000 прививок (53,7% от всего населения Свердловской области).

ИСТОЧНИК KP.RU