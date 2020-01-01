В Екатеринбурге все праздники будет тепло и снежно

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:55:02+03:00

В Екатеринбурге будет снежно, но не холодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столбики термометров днем не опустятся ниже отметки в минус 7 градусов

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Все новогодние и рождественские праздники в Екатеринбурге и окрестностях будет по-весеннему тепло. Столбики термометров в первые дни января не опустятся ниже отметки в минус 7 градусов. При этом, солнечных дней будет не много. На Урале воцарилась пасмурная и временами снежная погода.

1 января: в первый день нового 2020 года в уральской столицы всего - 3...-4 градусов, переменная облачность, возможен небольшой снег. Самое время погулять по ледовым городкам (они есть во всех районах города), выехать на дачу или на турбазу. Ночью немного похолодает до минус 5.

2 января: днем будет - 5 и снегопад, ночью похолодает до минус 14 градусов. Снег продолжит идти ночью и на следующий день.

3 января: и днем, и ночью, будет идти небольшой снег, температура воздуха прогреется до минус 7 градусов.

4 и 5 января: немного потеплеет до минус 4 градусов, будет пасмурно, ожидается небольшой снег.

6 января: в Рождественский сочельник в Екатеринбурге будет всего минус 3 градуса и небольшой снег. Ночью похолодает до минус 7 градусов. Отправляясь на литургию в храм, оденьтесь потеплее.

7 и 8 января: столбики термометров поднимутся до минус 6 градусов, будет идти снег.

ИСТОЧНИК KP.RU