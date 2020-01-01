2020-01-01T08:50:43+03:00
Общество

На Урале ищут родственников солдат Великой Отечественной войны

Поиск проводят перед празднованием 75-летия Победы
Лев ИСТОМИН
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В городе Ревда Свердловской области ищут родственников погибших в Великой Отечественной войне солдат. Их призвали с Урала на фронт, а после гибели похоронили в Германии.

Поиск проводят в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, которое состоится 9 мая 2020 года.

Информацию о родственниках фронтовиков ждут в администрации Ревды. Речь идет о солдатах с Урала: Иван Александрович Мельников, 1911 года рождения; Петр Никифорович Десятов, 1917 года рождения и Николай Архипович Щербаков 1918 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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