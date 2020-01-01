2020-01-01T08:46:09+03:00
Общество

ДТП и пожары: что случилось в новогоднюю ночь на Урале

Спасатели выехали на десятки вызовов
Лев ИСТОМИН
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Новогодняя ночь в Свердловской области прошла относительно спокойно. Никаких серьезных эксцессов за прошедшие часы в регионе не зафиксировано.

С ночь на 1 января на Среднем Урале произошло 17 пожаров, 10 из них - в жилом секторе. Также зафиксировано три ДТП - в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Вечером, 31 декабря под Первоуральском из-за пожара на распределительной станции без голубого топлива на несколько часов остались 120 домов. К 19 часам подача ресурса была восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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