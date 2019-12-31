«Простого человеческого счастья»: глава Екатеринбурга поздравил горожан с Новым годом

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-31T17:49:02+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил всех жителей с Новым годом и пожелал им «простого человеческого счастья».

- Чтобы близкие не болели, чтобы дома был семейный уют. И чтобы следующий год стал годом планов и свершившихся проектов, - добавил мэр.

Глава Екатеринбурга поздравил горожан с Новым Годом.Видео: официальный портал Екатеринбурга

Этот год действительно выдался трудным как для Александра Геннадьевича, так и для всех екатеринбуржцев. Впервые за все время жители не выбирали мэра - его назначили депутаты. Многие были против. Но что-то все равно изменилось за этот год. А вот что - мы рассказывали в нашем большом интервью с Александром Высокинским.

ИСТОЧНИК KP.RU