2019-12-31T17:20:26+03:00
Происшествия

120 домов остались без газа: на Урале сгорела подстанция

Сейчас на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня днем, 31 декабря, в Первоуральске произошел сильный пожар на газовой распределительной подстанции. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 14:35, на место выдвинулись 16 пожарных и 11 сотрудников «Газэкс».

- Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. На месте работали спасатели, а также специалисты газовой службы, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Пожарные проводили охлаждение газовых труб.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас в 120 домах временно отключили газ. На участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Кстати, сегодня спасатели МЧС опубликовали памятку о том, как безопасно встретить Новый год и не угодить в больницу. Там довольно простые, но необходимые правила, которые следует прочесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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